12:46 | 7.07.2018

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Сегодняшнее утро в Свердловской области началось с пожаров. Буквально за два часа сгорели три частных жилых дома в трёх населённых пунктах региона.



Так, первое сообщение о возгорании частного жилого дома поступило в 05:50. Пожар вспыхнул на улице Советской в селе Арамашево Алапаевского района. К месту пожара выехали 3 единицы техники и 6 человек личного состава, которые к 07:00 полностью справились с огнём.



В результате пожара огонь уничтожил жилой дом и надворные постройки на площади 69 кв. м.



В 06:48 поступило ещё одно сообщение о пожаре. Горел дом в Волчанском городском округе, на улице Малая Окружная. На борьбу с огнём выехали 2 единицы техники и 7 человек личного состава. За полтора часа они полностью потушили пожар, в 08:20 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.



Здесь огонь хоть и не полностью уничтожил дом, но повредил сильно. Так, на площади 60 кв. м. сгорела кровля, повреждены стены, веранда и потолочное перекрытие.



В 07:57 раздался ещё один тревожный звонок с сообщением о пожаре. В Первоуральске на улице Зелёное Кольцо горел ещё один частный жилой дом. В этом случае в тушении пожара были задействованы 7 единиц техники и 17 человек личного состава. Уже к 08:19 они ликвидировали открытое горение, а в 10:02 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.



В результате возгорания огнём повреждены стены, перекрытия и кровля частного жилого дома на площади 150 кв. м.



К счастью, о жертвах во всех трёх пожарах не сообщается.