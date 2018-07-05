Новости дня
12:46 | 7.07.2018
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Утро в Свердловской области началось с пожаров
Так, первое сообщение о возгорании частного жилого дома поступило в 05:50. Пожар вспыхнул на улице Советской в селе Арамашево Алапаевского района. К месту пожара выехали 3 единицы техники и 6 человек личного состава, которые к 07:00 полностью справились с огнём.
В результате пожара огонь уничтожил жилой дом и надворные постройки на площади 69 кв. м.
В 06:48 поступило ещё одно сообщение о пожаре. Горел дом в Волчанском городском округе, на улице Малая Окружная. На борьбу с огнём выехали 2 единицы техники и 7 человек личного состава. За полтора часа они полностью потушили пожар, в 08:20 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.
Здесь огонь хоть и не полностью уничтожил дом, но повредил сильно. Так, на площади 60 кв. м. сгорела кровля, повреждены стены, веранда и потолочное перекрытие.
В 07:57 раздался ещё один тревожный звонок с сообщением о пожаре. В Первоуральске на улице Зелёное Кольцо горел ещё один частный жилой дом. В этом случае в тушении пожара были задействованы 7 единиц техники и 17 человек личного состава. Уже к 08:19 они ликвидировали открытое горение, а в 10:02 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.
В результате возгорания огнём повреждены стены, перекрытия и кровля частного жилого дома на площади 150 кв. м.
К счастью, о жертвах во всех трёх пожарах не сообщается.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:22 | 7.07.2018
В ряды полиции Свердловской области пришло пополнение
13:01 | 7.07.2018
Свердловские единороссы выбрали кандидатов в гордуму Екатеринбурга
12:46 | 7.07.2018
Утро в Свердловской области началось с пожаров
11:21 | 7.07.2018
Сегодня в Екатеринбурге принимают клещей на анализ
11:05 | 7.07.2018
В Екатеринбурге на полтора месяца закроют Егоршинский подход
11:03 | 7.07.2018
Назначены новый прокурор Пермского края, новый руководитель полицейского главка и новый руководитель следственного управления
11:02 | 7.07.2018
В Перми стартует спортивный фестиваль имени Владимира Храпова
10:55 | 7.07.2018
Дмитрий Козак выступит на ИННОПРОМе в Екатеринбурге вместо Медведева
22:16 | 6.07.2018
Екатеринбургский театр оперы и балета переименовали
21:23 | 6.07.2018
В Екатеринбурге обсудили состояние уральской журналистики
19:58 | 6.07.2018
В тюменском «Ашане» наркоман зарезал охранника
19:56 | 6.07.2018
Хорошо живём: за один коллекционный доллар екатеринбуржцы готовы отдать в 36 раз больше его номинала
19:41 | 6.07.2018
Строительство высокоскоростной железной дороги Екатеринбург — Челябинск под угрозой из-за газопровода
18:49 | 6.07.2018
Завершилось выдвижение кандидатов на пост главы Екатеринбурга
18:41 | 6.07.2018
Участники «Школы главного архитектора 4.0» займутся разработкой проектов по развитию центральной части Перми
17:48 | 6.07.2018
В Екатеринбурге вынесен приговор спортсмену Никите Мальцеву и экс-оперативнику городского УВД
17:24 | 6.07.2018
Женщина попала под трамвай в Екатеринбурге
16:57 | 6.07.2018
В Перми на внеплановом заседании комиссии по ЧС рассмотрели вопрос предотвращения несчастных случаев на воде
16:51 | 6.07.2018
Екатеринбуржцам обещают жаркие выходные с дождями и грозами
16:23 | 6.07.2018
На «Иннопроме» представят концепцию наследия ЭКСПО-2025
16:17 | 6.07.2018
Бывший уралмашевский полицейский сделал карьеру на Северном Кавказе
16:12 | 6.07.2018
К развитию общественных пространств Перми подключили 60 молодых архитекторов из 9 городов
16:04 | 6.07.2018
Купальный сезон в Кургане официально еще не открыт
15:44 | 6.07.2018
Зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев: «Будущее у Курганмашзавода есть»
15:14 | 6.07.2018
Свердловский областной суд взыскал с автодилера 1,2 млн рублей за продажу неисправной LADA Vesta за 698 тысяч рублей
15:13 | 6.07.2018
Еще три человека подали документы для участия в конкурсе по выборам мэра Екатеринбурга
14:57 | 6.07.2018
Администрация Перми передала стадион «Звезда» в безвозмездное пользование краевым властям
14:25 | 6.07.2018
Для екатеринбургских избирателей запустили специальный сайт
14:06 | 6.07.2018
«АгроФест-2018» в Прикамье соберет на одной площадке около 120 сельхозпроизводителей
13:36 | 6.07.2018
Свердловское управление МЧС: в результате грозового фронта жизнеобеспечение населения не нарушено
13:10 | 6.07.2018
В Екатеринбурге будут судить уроженку Курганской области, обвиняемую в мошенничестве с ипотекой
13:06 | 6.07.2018
В Перми отметят День семьи, любви и верности
12:45 | 6.07.2018
В конкурсе по выборам мэра Екатеринбурга появился 16-й участник
12:39 | 6.07.2018
Более 100 пожилых жителей Прикамья получили бесплатные консультации в рамках партпроекта
12:32 | 6.07.2018
В столице Прикамья в этом году будет обустроено более 10 мест отдыха