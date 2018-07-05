Сегодня в Екатеринбурге принимают клещей на анализ

11:21 | 7.07.2018

ugranow.ru

В связи с сезоном высокой активности клещей, сегодня в Екатеринбурге будет работать пункт приема клещей на анализ.



Как сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии Свердловской области, принести клеща можно сегодня по адресу Гагарина, 49, пункт работает с 8:30 до 16:00. Результаты анализа будут известны в будни. Также на сайте учреждения доступен онлайн-сервис «Результаты анализов», где можно указать ваш личный код, содержащийся в регистрационном талоне, и узнать результат.



Отметим, что если вам не удастся сдать клеща на анализ сразу после его извлечения, насекомое следует поместить в плотно закрытую емкость. Хранить его можно в течение трех суток при температуре +4 °С.