«Иннопром» остался без VIP-гостя: Дмитрий Медведев не приедет на Урал

21:46 | 6.07.2018

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев не приедет на выставку «Иннопром-2018» в Екатеринбурге. В свердловском правительстве подтверждают: у премьер-министра появились более важные международные дела.



Информацию об этом подтвердили и местные рестораторы – сегодня бронь Медведева в одном из элитных ресторанов Екатеринбурга сняли.



Сообщается, что вместо Медведева в уральскую столицу прилетит его заместитель Дмитрий Козак. Его визит намечен на 8 июля – в день

церемонии открытия «Иннопрома». А уже на следующий день, 9 июля, он посетит само мероприятие.



Международная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.