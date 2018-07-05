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21:46 | 6.07.2018
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«Иннопром» остался без VIP-гостя: Дмитрий Медведев не приедет на Урал
Информацию об этом подтвердили и местные рестораторы – сегодня бронь Медведева в одном из элитных ресторанов Екатеринбурга сняли.
Сообщается, что вместо Медведева в уральскую столицу прилетит его заместитель Дмитрий Козак. Его визит намечен на 8 июля – в день
церемонии открытия «Иннопрома». А уже на следующий день, 9 июля, он посетит само мероприятие.
Международная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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