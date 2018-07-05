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21:23 | 6.07.2018
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В Екатеринбурге обсудили состояние уральской журналистики
В ходе встречи эксперты высказывались «за» и «против» интернета как платформы для жизни журналистики. По мнению противников сетевых изданий, из-за перехода в онлайн-режим люди перестали уделять время чтению и вообще проверять информацию. «Фейковые новости невозможны были 20 лет назад, потому что ни один редактор не выпустил бы новость, не проверив ее. Сегодня мы можем видеть, как появляются непроверенные факты, "жареные" новости», — высказался генеральный директор холдинга «Вик-Медиа» Андрей Выборнов.
Но, несмотря на это, журналисты и издатели всё же признают, что сейчас региональная пресса должна становиться разноформатной. «У местных СМИ нет другой альтернативы, кроме как становиться мультиплатформенными, то есть работать на всех форматах и доходить до потребителя по тому каналу, в той форме и в том формате, в то время, которое удобно этому потребителю», — заключил заместитель генерального директора «Российской газеты» Евгений Абов.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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