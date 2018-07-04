В тюменском «Ашане» наркоман зарезал охранника

В Тюмени в гипермаркете «Ашан» мужчина получил ножевое ранение повздорив с распоясавшимся под «кайфом» наркоманом, об этом с пометкой «срочно» сообщило изданиеКак рассказал один из очевидцев инцидента в паблике «Тюмень», в гипермаркете был ранен охранник.«В магазине «Ашан’» на моих глазах наркоман порезал охранника ножом. Наркомана поймали, была потеря крови. Пострадавшего увезли в больницу», - написал пользователь социальной сети Максим.Как сообщили изданию в региональном департаменте здравоохранения, пациент в стабильном состоянии, доставлен в ОКБ-2. В настоящий момент его оперируют.Правоохранительными органами начата доследственная проверка, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение. А пока сотрудники полиции опрашивают очевидцев происшествия.