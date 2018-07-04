Хорошо живём: за один коллекционный доллар екатеринбуржцы готовы отдать в 36 раз больше его номинала

19:56 | 6.07.2018

24segodnya.ru

Екатеринбург вошёл в четвёрку городов, жители которых готовы отдать большие деньги за коллекционные доллары. Чаще всего это старые образцы, банкноты с интересными номерами и купюры на удачу, выяснили аналитики «Юлы».



Один коллекционный доллар екатеринбуржцы покупают в 36 раз дороже его номинальной стоимости , то есть за более чем две тысячи рублей. На банкноты с более высоким номиналом расценки уже не такие высокие. Так, двухдолларовая банкнота обойдётся уральцам в семь раз выше себестоимости, а десятидолларовая – всего в три.

