Строительство высокоскоростной железной дороги Екатеринбург — Челябинск под угрозой из-за газопровода

19:41 | 6.07.2018

gdzp.ru

Строительство высокоскоростной железной дороги Екатеринбург — Челябинск может сорваться или затянуться на продолжительное время. Это связано с тем, что строители обнаружили ветхие трубы газопровода на более чем 70 участках планируемой дороги, которые могут лопнуть от сильного давления движущегося на высокой скорости поезда. Очевидно, что такой эксперимент сулит серьёзные последствия.



В связи с этим «Газпром», который является исполнителем работ, решил модернизировать газовые трубы. Там, где газ проходит под землёй, старые фрагменты труб заменят сверхпрочными, соответствующими современному СНиПу. «Такие трубы имеют более толстые стенки, к тому же они изготавливаются из другого, сверхкрепкого сплава металла», — объяснил заместитель начальника пресс-службы «Газпром трансгаз Екатеринбург» Денис Волков.



Заказчиком строительства дороги является хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль».