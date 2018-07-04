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18:49 | 6.07.2018
Завершилось выдвижение кандидатов на пост главы Екатеринбурга
Последними, кто успел подать документы, стали непубличные жители города Андрей Еланцев, Юрий Зименко и Оксана Михайлецкая.
Таким образом, на данный момент в конкурсе участвуют: депутат Госдумы Андрей Альшевских, профессор Технического университета УГМК Максим Котляров, юрисконсульт Лариса Ладушкина, секретарь свердловского отделения партии «Гражданская платформа» Сергей Зыков, юрист Надежда Абакумова, журналист Антон Дербенев, бизнесмен Валерий Хаданович, председатель правления НКО «Граждане России — за закон» Аркадий Халявин, директор ОАО «Инвестиционная компания «ПРОМАКС» Игорь Широков, общественник Дмитрий Москвин, руководитель ООО «УК «Бизнес-центр «Посадская 21» Александр Чукавин, доцент Уральского государственного горного университета Виктор Карпов, директор турфирмы «Урал лайн тур» Елена Лузина, специалист по массажу Сергей Зацарный, вице-спикер свердловского Заксобрания Виктор Маслаков, гендиректор ООО «Институт проектирования и экспертиз «Ин ПроЭкс» Сергей Лоскутов, начальник департамента экономики городской администрации Алексей Прядеин, вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко и последние сдавшие документы Андрей Еланцев, Юрий Зименко и Оксана Михайлецкая.
Сейчас конкурсная комиссия рассмотрит документы кандидатов, после чего те кандидаты, чьи бумаги соответствуют предъявляемым требованиям, 26 июля пройдут собеседования с конкурсной комиссией.
Кандидатуры отобранных таким образом кандидатов будут вынесены на голосование в думу Екатеринбурга уже после выборов 9 сентября.
© «Вечерние Ведомости»
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