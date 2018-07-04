В Екатеринбурге вынесен приговор спортсмену Никите Мальцеву и экс-оперативнику городского УВД

17:48 | 6.07.2018

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга сегодня, 6 июля, вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-оперативника городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Сергея Кондрашина и тренера-рукопашника Никиты Мальцева. Кондрашину назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года. Никите Мальцеву назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.