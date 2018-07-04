Новости дня
15:14 | 6.07.2018
Фото: сайт компании «Урал БЭСТ»
Свердловский областной суд взыскал с автодилера 1,2 млн рублей за продажу неисправной LADA Vesta за 698 тысяч рублей
Весной 2017 года жительница Екатеринбурга приобрела автомобиль в кредит за 698,9 тысячи рублей, но практически сразу после покупки транспортное средство начало ломаться, и владелец «железного коня» в мае 2017 года обратилась к дилеру с претензией. Произведённый гарантийный ремонт не помог, заводские дефекты упорно не хотели исправляться, тогда автовладелец потребовала расторгнуть договор купли-продажи и вернуть ей деньги.
Стоит отметить, что дилер признал требования обоснованными, но удовлетворять их не стал. Тогда женщина подала иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с компании более 3 млн руб. Из них 709 тыс. 340 руб. — стоимость автомобиля, 2,1 млн руб. — неустойка, 68 тыс. руб. — страховая премия по договору каско, а также 105,3 тыс. руб. в виде процентов по кредиту.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованиями женщины не согласился, так как истец якобы не предоставила автомобиль ответчику для проверки, и оставил иск без удовлетворения. Настойчивая и не согласная с тем, что ей, за свои же деньги, придётся владеть неисправным автомобилем, женщина обжаловала данное решение в Свердловском областном суде. Суд жалобу удовлетворил, отменив решение первой инстанции.
«Судебная коллегия пришла к выводу, что потребитель вправе была отказаться от исполнения договора купли-продажи транспортного средства и потребовать возврата уплаченной за него денежной суммы, поскольку такое требование было заявлено в течение пятнадцати дней с момента передачи товара потребителю», — говорится в сообщении пресс-службы.
Правда, размер взыскиваемой суммы был снижен до 1 миллиона 219 тысяч рублей.
Теперь автодилеру придётся расторгнуть договор купли-продажи и выплатить уже бывшей автовладелице: стоимость автомобиля — 698 900 рублей, стоимость дополнительного оборудования — 10 400 рублей, страховую премию — 68 097 рублей, проценты за пользование кредитом в размере 105 375 рублей. К основным расходам по приобретению автомобиля судом были добавлены дополнительные расходы, понесённые истцом, в том числе расходы по оплате бензина — 2 579 рублей, оплата диагностики автомобиля — 1 292 рубля, оплата услуг автоэвакуатора — 9 660 рублей, неустойка — 70 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере 1 тысячи рублей, штраф — 200 тысяч рублей, расходы по оплате услуг представителя — 10 тысяч рублей, затраты на отправку почтовой корреспонденции — 308 рублей и, наконец, расходы по проведению судебной экспертизы в размере 41 509 рублей. Итого: 1 219 120 рублей.
Женщину же суд обязал вернуть автомобиль «ЛАДА GFL 120» продавцу.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:11 | 6.07.2018
«Сначала я подумал, что это шутка», – вспоминает главврач Каменской больницы, получившей подарок от ВТБ
16:57 | 6.07.2018
В Перми на внеплановом заседании комиссии по ЧС рассмотрели вопрос предотвращения несчастных случаев на воде
16:51 | 6.07.2018
Екатеринбуржцам обещают жаркие выходные с дождями и грозами
16:23 | 6.07.2018
На «Иннопроме» представят концепцию наследия ЭКСПО-2025
16:17 | 6.07.2018
Бывший уралмашевский полицейский сделал карьеру на Северном Кавказе
16:12 | 6.07.2018
К развитию общественных пространств Перми подключили 60 молодых архитекторов из 9 городов
16:04 | 6.07.2018
Купальный сезон в Кургане официально еще не открыт
15:44 | 6.07.2018
Зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев: «Будущее у Курганмашзавода есть»
15:14 | 6.07.2018
Свердловский областной суд взыскал с автодилера 1,2 млн рублей за продажу неисправной LADA Vesta за 698 тысяч рублей
15:13 | 6.07.2018
Еще три человека подали документы для участия в конкурсе по выборам мэра Екатеринбурга
14:57 | 6.07.2018
Администрация Перми передала стадион «Звезда» в безвозмездное пользование краевым властям
14:25 | 6.07.2018
Для екатеринбургских избирателей запустили специальный сайт
14:06 | 6.07.2018
«АгроФест-2018» в Прикамье соберет на одной площадке около 120 сельхозпроизводителей
13:36 | 6.07.2018
Свердловское управление МЧС: в результате грозового фронта жизнеобеспечение населения не нарушено
13:10 | 6.07.2018
В Екатеринбурге будут судить уроженку Курганской области, обвиняемую в мошенничестве с ипотекой
13:06 | 6.07.2018
В Перми отметят День семьи, любви и верности
12:45 | 6.07.2018
В конкурсе по выборам мэра Екатеринбурга появился 16-й участник
12:39 | 6.07.2018
Более 100 пожилых жителей Прикамья получили бесплатные консультации в рамках партпроекта
12:32 | 6.07.2018
В столице Прикамья в этом году будет обустроено более 10 мест отдыха
12:28 | 6.07.2018
В Кургане студент вышвырнул кота из окна многоэтажки на стекло. «Что происходит, то... ха-ха. Оля, я убил кота»
12:18 | 6.07.2018
Выходные в Перми будут жаркими
12:01 | 6.07.2018
Фестиваль живых историй: екатеринбуржцы напишут о своем городе стихи, рассказы и песни
11:59 | 6.07.2018
Мэрия Екатеринбурга банкротит застройщика скандального долгостроя
11:50 | 6.07.2018
Свердловская область примет участие во всероссийской акции «Ночь кино». Выбираем фильмы
11:28 | 6.07.2018
В Екатеринбурге отреставрируют усадьбу Рязанова
10:40 | 6.07.2018
В Челябинске для садоводов оборудовали остановки
10:23 | 6.07.2018
В ЦПКиО им. Маяковского увеличится количество мест с экранами для трансляции матчей ЧМ-2018
09:59 | 6.07.2018
Екатеринбургские автобусники, оштрафованные за рекламу «мужского салона», более полугода не оплачивали медосмотр водителей
09:57 | 6.07.2018
Вечерний ливень затопил в Екатеринбурге улицы и магазины
09:22 | 6.07.2018
Под Екатеринбургом стартовали соревнования по парашютному спорту
23:39 | 5.07.2018
На ремонт екатеринбургских дорог выделено 1,4 миллиарда рублей
20:46 | 5.07.2018
В детском лагере в Верхней Пышме отравились несколько детей
20:34 | 5.07.2018
Стартовала продажа абонементов на домашние матчи ФК «Урал»
20:23 | 5.07.2018
В рамках «Школы главного архитектора» в Перми пройдет открытый лекторий о развитии и трансформации городов
19:41 | 5.07.2018
На ИННОПРОМе Свердловская область представит 19 проектов
17:50 | 5.07.2018
В поликлинике Коми-Пермяцкого округа в 2,5 раза увеличилось число пациентов, принимаемых по записи
17:40 | 5.07.2018
В Челябинске прошел митинг против пенсионной реформы