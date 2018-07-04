Свердловский областной суд взыскал с автодилера 1,2 млн рублей за продажу неисправной LADA Vesta за 698 тысяч рублей

15:14 | 6.07.2018

Фото: сайт компании «Урал БЭСТ»

В соответствии с решением Свердловского областного суда компании «Урал БЭСТ-Инвест», занимающейся продажей и обслуживанием автомобилей LADA с 2002 года, придётся выплатить жительнице Екатеринбурга 1,2 миллиона рублей за продажу неисправного автомобиля LADA Vesta. Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда.



Весной 2017 года жительница Екатеринбурга приобрела автомобиль в кредит за 698,9 тысячи рублей, но практически сразу после покупки транспортное средство начало ломаться, и владелец «железного коня» в мае 2017 года обратилась к дилеру с претензией. Произведённый гарантийный ремонт не помог, заводские дефекты упорно не хотели исправляться, тогда автовладелец потребовала расторгнуть договор купли-продажи и вернуть ей деньги.



Стоит отметить, что дилер признал требования обоснованными, но удовлетворять их не стал. Тогда женщина подала иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с компании более 3 млн руб. Из них 709 тыс. 340 руб. — стоимость автомобиля, 2,1 млн руб. — неустойка, 68 тыс. руб. — страховая премия по договору каско, а также 105,3 тыс. руб. в виде процентов по кредиту.



Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованиями женщины не согласился, так как истец якобы не предоставила автомобиль ответчику для проверки, и оставил иск без удовлетворения. Настойчивая и не согласная с тем, что ей, за свои же деньги, придётся владеть неисправным автомобилем, женщина обжаловала данное решение в Свердловском областном суде. Суд жалобу удовлетворил, отменив решение первой инстанции.



«Судебная коллегия пришла к выводу, что потребитель вправе была отказаться от исполнения договора купли-продажи транспортного средства и потребовать возврата уплаченной за него денежной суммы, поскольку такое требование было заявлено в течение пятнадцати дней с момента передачи товара потребителю», — говорится в сообщении пресс-службы.



Правда, размер взыскиваемой суммы был снижен до 1 миллиона 219 тысяч рублей.



Теперь автодилеру придётся расторгнуть договор купли-продажи и выплатить уже бывшей автовладелице: стоимость автомобиля — 698 900 рублей, стоимость дополнительного оборудования — 10 400 рублей, страховую премию — 68 097 рублей, проценты за пользование кредитом в размере 105 375 рублей. К основным расходам по приобретению автомобиля судом были добавлены дополнительные расходы, понесённые истцом, в том числе расходы по оплате бензина — 2 579 рублей, оплата диагностики автомобиля — 1 292 рубля, оплата услуг автоэвакуатора — 9 660 рублей, неустойка — 70 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере 1 тысячи рублей, штраф — 200 тысяч рублей, расходы по оплате услуг представителя — 10 тысяч рублей, затраты на отправку почтовой корреспонденции — 308 рублей и, наконец, расходы по проведению судебной экспертизы в размере 41 509 рублей. Итого: 1 219 120 рублей.



Женщину же суд обязал вернуть автомобиль «ЛАДА GFL 120» продавцу.