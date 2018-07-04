Еще три человека подали документы для участия в конкурсе по выборам мэра Екатеринбурга

15:13 | 6.07.2018

В мэры Екатеринбурга выдвинулись еще три кандидата: вице-спикер свердловского Заксобрания Виктор Маслаков, гендиректор ООО «Институт проектирования и экспертиз «Ин ПроЭкс» Сергей Лоскутов и специалист по массажу ООО «Методика» Сергей Зацарный.



Таким образом, на данный момент в конкурсе участвуют: депутат Госдумы Андрей Альшевских, профессор Технического университета УГМК Максим Котляров, юрисконсульт Лариса Ладушкина, секретарь свердловского отделения партии «Гражданская платформа» Сергей Зыков, юрист Надежда Абакумова, журналист Антон Дербенев, бизнесмен Валерий Хаданович, председатель правления НКО «Граждане России — за закон» Аркадий Халявин, директор ОАО «Инвестиционная компания «ПРОМАКС» Игорь Широков, общественник Дмитрий Москвин, руководитель ООО «УК «Бизнес-центр «Посадская 21» Александр Чукавин, доцент Уральского государственного горного университета Виктор Карпов, директор турфирмы «Урал лайн тур» Елена Лузина, специалист по массажу Сергей Зацарный, вице-спикер свердловского Заксобрания Виктор Маслаков, гендиректор ООО «Институт проектирования и экспертиз «Ин ПроЭкс» Сергей Лоскутов, начальник департамента экономики городской администрации Алексей Прядеин, вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский и заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко.



Прием документов завершится сегодня в 17:00.