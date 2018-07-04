Работники предприятия-банкрота ОАО «Уралэлектромонтаж» получили зарплату

14:50 | 6.07.2018

sueveriya.ru

В Екатеринбурге прокуратура добилась погашения многомиллионной задолженности перед работниками строительно-монтажного предприятия ОАО «Уралэлектромонтаж», филиалы которого находятся в том числе в Свердловской области, Пермском крае, Удмуртской Республике.



Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, предприятие является банкротом с августа 2017 года. По состоянию на июнь 2018 года задолженность по заработной плате перед 103 работниками составляла более 15 млн рублей. Сейчас долги полностью погашены.



В отношении руководителя предприятия возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), по результатам рассмотрения которого руководитель оштрафован.