Свердловское управление МЧС: в результате грозового фронта жизнеобеспечение населения не нарушено

13:36 | 6.07.2018

tengrinews.kz

Вчера в Екатеринбурге прошел грозовой фронт. На город обрушился ливневый дождь, местами град.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, аварий на системах жизнеобеспечения не зарегистрировано. Имели место локальные отключения электричества, которые оперативно устранены.



Также кое-где были повалены деревья. На данный момент они убраны.



Напоминаем, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Сегодня ожидаются дожди, грозы, возможен град. Просим жителей быть бдительными и соблюдать меры безопасности.