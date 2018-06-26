Опасный «очаг» культуры снесли в Свердловской области по требованию прокуратуры

Здание бывшего Дома культуры снесли в Байкаловском районе Свердловской области по требованию прокуратуры. Аварийная постройка представляла угрозу для учеников расположенной неподалёку школы, об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Свердловской области.В ходе проведённой надзорным ведомством проверки было установлено, что аварийное здание располагалось в непосредственной близости от образовательного учреждения — Нижнеиленской средней школы.Выяснилось, что Дом культуры длительное время не эксплуатировался и под воздействием внешних факторов (межсезонные температурные колебания и осадки) начал ускоренно разрушаться, восстановительные и ремонтные работы здания не производились, да и в ближайшее время не предвиделись.Стоит отметить, что решение о сносе опасной постройки было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности ещё в 2015 году. Однако администрация Баженовского сельского поселения — собственник заброшенного «очага» культуры — никаких мер не принимала. Территория вокруг разрушающегося здания несколько лет стояла неограждённой, и ученики расположенной рядом школы попадали на территорию объекта без каких-либо затруднений.