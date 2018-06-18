В конце июля в Екатеринбурге стартует очередной этап ремонта дорог

19:47 | 19.06.2018

kuzbassmayak.ru

С конца июня в Екатеринбурге стартует очередной этап ремонта дорог, в связи с чем участки проезжей части будут закрыты, сообщили в администрации города.



Так, с 28 июня по 12 июля будет проходить ремонт проезжей части ул. Белинского. Движение транспорта будет закрываться с 22:00 до 6:00 по Белинского на отрезке от Щорса до Щербакова. Также в связи с капремонтом трамвайных путей с 23:30 28 июня до 06:00 1 июля для автотранспорта закроют перекресток Блюхера и Студенческой. Объезжать участок можно по улицам Кулибина и Комсомольской. Также будет закрыто движение трамваев маршрутов № 4, 5А, 16, 18, 20 по улице Блюхера, от Гагарина до конечной станции «Шарташ» (в обоих направлениях) с 2.30 29 июня до 1.00 30 июня.