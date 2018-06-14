Дочь вице-президента РМК погибла в аварии под Верхней Сысертью

14:52 | 16.06.2018

Как стало известно изданию «Вечерние Ведомости» из источников среди однокурсников погибших, в жуткой аварии с участием двух квадроциклов, произошедшей сегодня около Верхней Сысерти, погибла дочь вице-президента РМК по финансам Максима Щибрика, Елизавета. Вместе с ней погибли её одногруппники по Высшей школе экономики и менеджмента УрФУ. Ребята поехали праздновать получение дипломов. По неофициальной информации, двигавшиеся на большой скорости квадроциклы зацепились друг за друга колёсами, трагедии было не избежать: молодые люди были без шлемов.



Фото: группа «Типичный Арамиль», соцсеть «ВКонтакте»