На подготовку к ЧМ-2018 Екатеринбург потратил 7,4 миллиарда рублей

23:37 | 14.06.2018

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Администрация Екатеринбурга потратила 7,4 миллиарда рублей на подготовку к ЧМ-2018, что на 1,9 миллиарда больше, чем было запланировано ранее.



Как следует из текста постановления об уточнении затрат на подготовку города к мундиалю, вклад в проведение чемпионата из областного бюджета составил 5,56 миллиарда рублей, из бюджета Екатеринбурга – 1, 2 миллиарда рублей, а вклад из федеральной казны составил 668 миллионов рублей.



В озвученных расходах учитывается стоимость реконструкции тренировочных площадок, организация фанзоны, дорожные ремонты, ремонты фасадов на гостевом маршруте и благоустройство города, а также покупка и лизинг транспорта.



Отметим, что в 2015 году на ЧМ-2018 планировалось потратить меньшую сумму, однако в итоге общие затраты на подготовку города к Чемпионату мира выросли почти на 2 млрд.