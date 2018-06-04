МУГИСО требует взыскать с «Птицефабрики Среднеуральская» 4 миллиона рублей

00:40 | 7.06.2018

Министерство по управлению государственным имуществом требует взыскать с ОАО «Птицефабрика Среднеуральская» (находится в стадии ликвидации) 4 миллиона рублей. С исковым заявлением о взыскании денежных средств МУГИСО обратилось в Арбитражный суд Свердловской области. Судебное заседание состоится 20 июня. Известно, что задолженность министерство требует взыскать по договору аренды земельного участка. ОАО «Птицефабрика Среднеуральская» не возражает против удовлетворения требований, но лишь в размере 1,3 миллиона рублей.



Напомним, что ранее прокуратура провела проверку проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства в деятельности ООО «Птицефабрика Среднеуральская», в ходе которой были выявлены нарушения действующего законодательства. Проверкой установлено, что в результате производственной деятельности ООО «Птицефабрика Среднеуральская» на предприятии образуются отходы в виде помета птицы. Для складирования образованных отходов на предприятии имеется пометохранилище, которое не имеет ограждения, в результате чего существует возможность свободного доступа к сооружению посторонних лиц, животных.



В нарушение закона ООО «Птицефабрика Среднеуральская» допускается хранение (складирование) отходов в виде помета рядом с пометохранилищем на открытой площадке. При этом объем складируемых отходов превышает размеры отведенной площадки, вследствие чего отходы хранятся непосредственно на земле. Кроме этого, ООО «Птицефабрика Среднеуральская» при проведении мероприятий по обеззараживанию помета нарушены требования ветеринарных правил, в результате чего существует вероятность распространения заразных заболеваний.



Суд обязал птицефабрику оборудовать ограждение по периметру территории пометохранилища, провести мероприятия по благоустройству (очистке, уборке) территории земельного участка и ликвидировать несанкционированное размещение отходов птицеводства непосредственно на земле.



Кроме этого, установлено, что в результате производственной деятельности ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» происходит сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в водный объект - болото Молебское (является началом реки Пышма!) с превышением допустимой концентрации загрязняющего вещества. Сброс сточных вод в водный объект происходит без соответствующего на то разрешения уполномоченных органов и в связи с отсутствием очистных сооружений.



Фото: Типичный Екатеринбург, https://vk.com/te_ekb