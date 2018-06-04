В Екатеринбурге «Форд Фокус» вылетел на разделительный газон

Сегодня днем, около 16:00 на улице Щербакова в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля «Форд Фокус». Транспортное средство двигалось в направлении микрорайона Химмаш, и перед пересечением с улицей Самолетной по невыясненным обстоятельствам его выкинуло на разделительный газон.В результате дорожной аварии серьезно пострадала передняя часть автомобиля, а также покорежило металлический забор, разделяющий встречные направления движения. Установить причины ДТП предстоит сотрудникам ГИБДД. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.