В Свердловской области на человека упала часть дерева

22:34 | 6.06.2018

m24.ru

В городе Полевском Свердловской области 25-летнюю девушку придавило тяжёлыми ветками дерева. По данному факту СКР РФ по Свердловской области начал доследственную проверку.



Как сообщают в Следственном комитете, инцидент произошёл сегодня у одного из жилых домов на улице Победы. По предварительной информации, тяжёлые ветви дерева надломились в связи с сильными порывами ветра. В то время, когда они обрушились на землю, девушка проходила мимо. В связи с многочисленными травмами пострадавшую госпитализировали. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.



В настоящее время СК РФ по Свердловской области выясняет причину случившегося. В ходе проверки будет установлено, кому принадлежит территория, где произошёл инцидент, и кто виноват в ненадлежащем уходе за насаждениями. Также будет проведена медицинская экспертиза пострадавшей, чтобы определить степень тяжести нанесённого ей вреда. По итогам проверки СК вынесет процессуальное решение.