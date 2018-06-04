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22:15 | 6.06.2018
Владельца заброшенной больницы в Екатеринбурге пытаются обанкротить
Сейчас того же добивается ООО «Строительная компания «Озон». Сумма исковых требований составляет чуть более 16 миллионов рублей. Заявление подано в Арбитражный суд Свердловской области.
Напомним, что группа компаний «ТЭН» принимала участие в строительстве торгового центра LIMERANCE Fashion Center, ТРЦ «Алатырь», а также ряда жилых комплексов в уральской столице. Кроме этого, в рамках договоренностей со свердловским правительством «ТЭН» без аукциона получит землю под заброшенной больницей рядом с парком «Зеленая Роща» в центре Екатеринбурга и соседний участок в обмен на обязательство завершить строительство шести трехэтажных домов в поселке Светлый. Территория вокруг больницы будет застроена жильем.
© «Вечерние Ведомости»
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