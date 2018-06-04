Владельца заброшенной больницы в Екатеринбурге пытаются обанкротить

22:15 | 6.06.2018

Одного из крупнейших застройщиков Екатеринбурга — ООО «Т Э Н» — пытаются обанкротить второй раз за последние два месяца. В апреле попытку банкротства предпринимала компания «Вирра», которая требовала возмещения долга в размере 2 миллионов 746 тысяч рублей, но спустя неделю отозвала свое заявление в связи с погашением задолженности.



Сейчас того же добивается ООО «Строительная компания «Озон». Сумма исковых требований составляет чуть более 16 миллионов рублей. Заявление подано в Арбитражный суд Свердловской области.



Напомним, что группа компаний «ТЭН» принимала участие в строительстве торгового центра LIMERANCE Fashion Center, ТРЦ «Алатырь», а также ряда жилых комплексов в уральской столице. Кроме этого, в рамках договоренностей со свердловским правительством «ТЭН» без аукциона получит землю под заброшенной больницей рядом с парком «Зеленая Роща» в центре Екатеринбурга и соседний участок в обмен на обязательство завершить строительство шести трехэтажных домов в поселке Светлый. Территория вокруг больницы будет застроена жильем.