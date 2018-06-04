Уроженец Екатеринбурга возглавил космический корабль

21:40 | 6.06.2018

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Сегодня с Байконура на МКС отправился космический корабль «Союз МС-09», который возглавил уроженец Екатеринбурга Сергей Прокопьев. Подопечными свердловчанина стали немец Александр Герст и американка Серина Ауньен-Чэнселлор.



Роскосмос отмечает, что стыковка корабля с МКС произойдёт 8 июня. А пока орбитальная станция держит путь до места назначения, корпорация периодически ведёт трансляцию полёта «Союза» с внешней камеры, расположенной на корпусе космического корабля. Ведомство подчёркивает, что установка камеры на внешней стороне аппарата – это новый метод визуального контроля за состоянием полёта. Такое нововведение также способствует популяризации космоса.



Отметим, что командир нового экипажа Сергей Прокопьев родился в Свердловске в 1975 году. В январе 2011 года он был зачислен кандидатом в космонавты-испытатели в отряд космонавтов Роскосмоса. Сегодня космонавт полетел на МКС впервые.