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20:45 | 6.06.2018

sueveriya.ru

Бизнесмену из Екатеринбурга, обманувшему клиентов на 400 миллионов рублей, грозит 10 лет тюрьмы

В Екатеринбурге генеральный директор финансово-инвестиционной компании «Уником Партнер» предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере. С 2012 по 2014 годы бизнесмен присвоил себе 400 миллионов рублей.

За это время гендиректор компании отдавал указания своим сотрудникам, чтобы те перечисляли на его личный счёт вложенные клиентами компании деньги. Чёрная операция выполнялась по договорам займа. Таким образом бизнесмен подставил не только клиентов, но и собственную компанию – за два года касса предприятия опустела на 50,5 миллионов рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.

Теперь на счету у предпринимателя почти 190 обманутых клиентов и разорившаяся фирма. В настоящее время бизнесмен задержан, а против него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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