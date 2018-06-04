ФАС возбудила дело о незаконной рекламе вблизи «Екатеринбург Арены»

20:43 | 6.06.2018

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Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области возбудило процессуальное дело в связи с нарушением закона о подготовке и проведении чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. Как сообщает УФАС, речь идёт о размещении рекламы на 12 щитах в двухкилометровом радиусе от «Екатеринбург Арены».



Отмечается, что согласно принятому закону с 14 мая по 16 июля размещение любой рекламы в районе проведения чемпионата мира по футболу (2 км) запрещено. Исключением является только согласованная с FIFA реклама.



При выяснении дела о незаконности размещения рекламы в менее чем двух километрах от «Екатеринбург Арены» сотрудники правоохранительных органов проверили организации «Мир домашней техники», «Ситисайн-Урал», «Корпорация Руан» и «Макларенс» на наличие у них разрешения от FIFA. Но эти компании не смогли предоставить документы, удовлетворяющие требованиям. Таким образом, УФАС завела дело по статье 18 Закона о подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.



В настоящее время нет сведений о том, какие санкции будут наложены в отношении данных организаций.