В Екатеринбурге в связи с ремонтом дорог закроют улицы Энгельса и Гоголя

19:54 | 6.06.2018

rusargument.ru

В дни проведения чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге закроют улицы Энгельса и Гоголя. На ул. Энгельса ремонт будет проводиться с 1 по 15 июля на отрезке от Горького до Гоголя. Во время благоустройства улицы автомобилистам предложат объезжать перекрытый участок по соседним улицам Гоголя, Карла Маркса и Горького.



А с 16 августа ремонтные работы начнутся на ул. Гоголя в интервале от Гоголя, 15а до пересечения с Энгельса. На данном участке движение транспорта будет организовано по улицам Горького, Энгельса и Малышева.

