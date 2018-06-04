Экс-сотрудник ОЭБиПК Екатеринбурга предстанет перед судом за получение взятки

19:42 | 6.06.2018

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении Игоря Гайдакевича-Соколюка, ранее занимавшего должность начальника Верх-Исетского отделения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере») и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в крупном размере»).



Игорь Гайдакевич-Соколюк был задержан 8 ноября 2017 года оперативниками управления «М» УФСБ России по Свердловской области.



По данным следствия, осенью 2017 года обвиняемый получил от одного предпринимателя взятку в размере 100 тысяч рублей за принятие входящих в его компетенцию мер по материалу проверки, находившемуся в производстве подчинённых ему сотрудников, сообщает пресс-служба Следственное управления СК по Свердловской области.



Кроме того, в ноябре 2017 года обвиняемый покушался на получение обманным путём 500 тысяч рублей якобы за принятие мер по прекращению уголовного дела, которое находилось в производстве иного правоохранительного органа, в связи с чем какого-либо влияния на принятие по данному делу процессуального решения обвиняемый оказать не мог.



В изобличении злоумышленника принимали участие также сотрудники подразделения собственной безопасности областного главка полиции. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.



Напомним, что до того, как возглавить Верх-Исетское отделение ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу, Игорь Гайдакевич-Соколюк являлся начальником отделения по выявлению преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса, недропользования и ЖКХ городского УМВД. Из кругов, близких к задержанному, известно, что Игорь Гайдакевич-Соколюк в юношестве успешно занимался кикбоксингом, являлся воспитанником клуба «Локомотив». В конце ноября 2017 года по инициативе прокуратуры в связи с утратой доверия он был уволен из органов внутренних дел.