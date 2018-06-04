В День рождения Пушкина в Екатеринбурге прошла акция «Бессмертный полк русской литературы»

Сегодня, 6 июня, по случаю Дня рождения величайшего поэта Александра Сергеевичу Пушкина в Екатеринбурге и Челябинской области состоялась акция «Бессмертный полк русской литературы». Инициатором мероприятия стала Ассоциация писателей Урала, в частности ее координатора – поэта Александра Кердана.По словам организаторов, акция «Бессмертный полк русской литературы» проводится уже второй год подряд. В Екатеринбурге местом ее проведения стал Литературный квартал: жители города пришли с портретами любимых писателей и поэтов и прочитали запавшие в душу строки. Также на мероприятии была вручена премия писателей Екатеринбурга «Чаша круговая» новому лауреату – им стал литературный критик Валентин Лукьянин за книгу художественной публицистики «Урал».Также на мероприятии в Екатеринбурга присутствовали директор Объединённого музея писателей Урала Ирина Евдокимова и консул Кыргызской Республики в Екатеринбурге Нурлан Алымбеков. В акции также приняли участие представители грузинской и армянской диаспор Екатеринбурга, пришедшие к памятнику «Солнцу русской поэзии» с портретами своих национальных писателей.Отметим, что акция «Бессмертный полк русской поэзии» также прошла в Челябинске и посёлке Первомайском Челябинской области.