В Екатеринбурге судебные приставы опечатали торговый центр Baku Plaza

18:07 | 6.06.2018

Как сообщает сегодня пресс-служба свердловского управления ФССП, по ходатайству прокуратуры Кировский районный суд признал здание торгового центра Baku Plaza опасным для посетителей и вынес решение о запрете его эксплуатации. Запрет будет действовать вплоть до устранения нарушений пожарной безопасности и требований градостроительного законодательства.



Предприниматели, арендующие помещения и работающие в здании, получили предупреждение об ответственности за нарушение приговора суда. Судебные приставы, выехавшие на место, опечатали здание.



Фото: obltv.ru