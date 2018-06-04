Екатеринбурженка переделала технический этаж под второй ярус квартиры

16:46 | 6.06.2018

В Екатеринбурге вступило в законную силу решение суда по спору между ТСЖ «Самолетная, 1» и собственницей одной из квартир, которая самовольно увеличила жилье за счет технического этажа.



Как сообщает пресс-служба областного суда, собственница квартиры на десятом этаже проделала дыру в потолке и обустроила на техническом этаже санузел и жилые комнаты общей площадью 83 квадратных метров. При этом согласия других жильцов она не получила. ТСЖ обратилось в Чкаловский районный суд, который обязал женщину вернуть технический этаж в первозданный вид, в том числе восстановить межэтажное перекрытие.



Не согласившись с решением суда, женщина подала апелляцию, но Свердловский областной суд оставил решение без изменений. На исполнение решения у нее есть 30 дней.