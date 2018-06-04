Изгнанного из Заксобрания депутата заменит глава полевской ячейки «Справедливой России»

16:30 | 6.06.2018

фото со страницы Александра Юланова в социальной сети "ВКонтакте"

Свердловское региональное отделение «Справедливой России» передало избирательной комиссии право решать, кто заменит в Законодательном собрании Армена Карапетяна, лишенного депутатского мандата.



Как сообщает пресс-служба «Справедливой России», в ближайшее время совет регионального отделения собираться не будет, поэтому «эсеры» передали вопрос с передачей мандата облизбиркому. При этом фактически от этого решения ничего не изменится: мандат должен перейти главе ячейки партии в Полевском Александру Юланову.



Армен Карапетян был лишен мандата по требованию прокуратуры за сокрытие информации в декларации и незаконное трудоустройство жены на должность помощника. Он стал третьим депутатом из фракции «эсеров», кто досрочно покинул областной парламент. Ранее Дмитрий Ионин перешел на работу в Госдуму, а Евгений Лобов решил оставить депутатскую работу и сосредоточиться на бизнесе. Их заменили Геннадий Ушаков и Егор Шаламовских. Из первоначального состава фракции остались только Андрей Жуковский и Виктор Маслаков.