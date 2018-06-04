В Екатеринбурге автобус едва не загорелся на ходу

Курьёзный случай произошёл сегодня днём на улице Вильгельма де Геннина в Екатеринбурге с автобусом маршрута № 5.Как рассказывают очевидцы происшествия, прямо на ходу из выхлопной трубы автобуса повалил чёрный дым, водитель остановился и высадил пассажиров. Дым был такой интенсивности, что очевидцы подумали, что машина загорелась. Водитель и ещё несколько мужчин начали бегать вокруг автобуса, пытаясь добраться до мотора. Дым из выхлопной трубы тем временем усиливался, и буквально через пару минут вокруг автобуса с большим трудом просматривались окрестности.Судя по тому, что транспортники и пожарные ничего не могут сказать о сгоревшем автобусе, для него всё закончилось благополучно. Скорее всего, у автобуса вышла из строя топливная аппаратура, и дизельный двигатель пошёл «вразнос», выплёвывая не сгоревшее до конца топливо. Что позже и подтвердили в транспортной компании «УралТрейд».«У автобуса возникли проблемы с двигателем. В этот момент автобус не был на линии, он двигался со стоянки на конечную остановку. Пассажиров в нем не было. Сейчас автобус будет направлен на ремонт», — сказали представители транспортной компании, разобравшись в ситуации до конца.Фото: очевидцы происшествия