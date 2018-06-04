Семейные дни, сальса и уральский рок: организаторы фестиваля болельщиков FIFA обнародовали программу мероприятий

15:02 | 6.06.2018

Центральный парк культуры и отдыха им. В.В. Маяковского готовится принять фестиваль болельщиков FIFA. Для любителей футбола в специальной зоне уже установлен огромный экран для прямых трансляций матчей и смонтированы две футбольные площадки. Для тех, кто пока не может назвать себя заядлым болельщиком, организаторы в течение месяца каждые выходные будут проводить тематические «вечеринки».



В первые выходные, 16-17 июня, гостей ждут горячие латиноамериканские танцы. Организаторы обещают мастер-классы и выступления известных танцоров танцевальные баттлы и участие в массовом танце. Показывать движения и заводить ламбаду будут чемпионы мира и России.



23-24 июня поддерживать наших спортсменов и создавать атмосферу праздника будут чирлидинг-команды Свердловской области. Завершится Cheerleading weekend ярким гала-концертом.



30 июня-1 июля пройдет фестиваль уральского рока (среди выступающих – группа «Курара», а 6-7 июля пройдут «семейные дни»: организаторы советуют брать с собой детей и бубашек с дедушками, которые смогут посмотреть сказочное песочное шоу, сделать новую фотографию в 3D-фотозоне, принять участие в интерактивных кричалках и шумометрах, запустить воздушных змеев.



Фото: Центр культуры Урал