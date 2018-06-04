Екатеринбуржец победил в номинации «Электроника» на чемпионате Роскосмоса

15:00 | 6.06.2018

Определены победители проходившего в Екатеринбурге чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса – 2018». Чемпионат по стандартам WorldSkills проходил на площадке технопарка «Университетский».



Всего участие в соревнованиях на звание лучшего в профессии приняли146 специалистов предприятий ракетно-космической промышленности России. Состязания проходили по шести компетенциям. В компетенции «Электроника» лучшим стал работник екатеринбургского НПО автоматики Евгений Черных.



Лучшими специалистами в номинациях «Сварщик» и «Фрезеровщик» признаны сотрудники Воткинского завода, лучшим токарем стал работник РКЦ Прогресс, в компетенции «Прототипирование» лучшим назван специалист ИСС им. академика Решетнёва. Лучший инженер-конструктор работает в РКК Энергия. В командном зачёте кубок чемпионата Роскосмоса получила команда ИСС им. академика Решетнёва.



Участники соревнований отметили, что в этом году задания стали сложнее и максимально приближены к реальной деятельности предприятий.



Кроме того, в этом году впервые за время проведения чемпионата, токари и фрезеровщики выполняли конкурсные задания с помощью отечественного, а не импортного инструмента.



«Впервые в рамках этого чемпионата использовался инструмент нашего предприятия – Свердловского инструментального завода. Специалисты дали ему высокую оценку по результатам испытаний в критических режимах работы. Это и есть успешное импортозамещение», – сказал по этому поводу заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.



Фото: Департамент информационной политики Свердловской области