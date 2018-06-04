Евгений Куйвашев вручил уральцам награды. Среди отличившихся – заместитель губернатора Павел Креков и художник Виталий Волович

14:18 | 6.06.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил уральцам государственные награды Российской Федерации, а также знаки отличия и почетные звания Свердловской области. Среди награжденных – заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и директор всероссийского фестиваля песни студенческих отрядов «Знаменка» Лейла Расулова, которой вручено благодарственное письмо Президента РФ.



«Искренне рад, что заслуги свердловчан получают самую высокую оценку на государственном уровне. С уверенностью можно сказать, что сегодня в нашей стране нет такой сферы, в которой бы уральцы не сумели добиться успеха, стать примером для других. Убежден, что именно такие люди, как вы, двигают наш регион вперед, помогают достичь поставленных целей и добиться успеха», - сказал Евгений Куйвашев.



Добавим, что в числе тех, кому вручены награды – сотрудник Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Ирина Соловьева, которая стояла у истоков освоения космоса и закрепления за Россией статуса ведущей космической державы, президент акционерного общества «Синара-Девелопмент» Александр Пумпянский (компания реконструировала стадиона «Екатеринбург Арена»).



Почетное звание «Почетный гражданин Свердловской области» присвоено генеральному директору Свердловского областного краеведческого музея Наталье Ветровой и художнику Виталию Воловичу.



Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области