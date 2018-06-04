Волонтеры получили свою «штаб-квартиру» на стадионе «Екатеринбург Арена»

14:01 | 6.06.2018

На стадионе «Екатеринбург Арена» состоялась торжественная церемония открытия штаба для волонтеров чемпионата мира по футболу, которые будут помогать в организации матчей. Для волонтеров созданы комфортные условия: там есть место для питания и зона отдыха, где они смогут сыграть в игровую приставку в FIFA или в большое количество настольных игр.



Кроме этого штаба, для волонтеров будут открыты места отдыха в аэропорту Кольцово, на железнодорожном вокзале, на территории ЦПКиО им. В.В. Маяковского, где пройдет фестиваль болельщиков, и во Дворце игровых видов спорта.



«Именно волонтеры будут создавать атмосферу чемпионата мира, поэтому важно создать для них такие условия, чтобы они могли дарить позитив всем гостям и болельщикам», — рассказал ведущий специалист департамента по работе с волонтерами АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Александр Антимонов.



В торжественном открытии штаба приняли участие волонтеры из Екатеринбурга, из других городов России, и даже из других стран.



Добавим, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному правительству внимательно проанализировать уникальный опыт привлечения волонтеров к организации ЧМ-2018 по футболу, чтобы в дальнейшем учесть эти наработки и практики при проведении других имиджевых мероприятий в нашем регионе. Такую установку глава региона дал 6 июня в ходе заседания областного правительства.



Фото Департамента информационной политики Свердловской области