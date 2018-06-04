В Камышлове осудили двух мужчин, ограбивших своего знакомого

13:56 | 6.06.2018

Камышловский районный суд вынес приговор двум местным жителям, признанным виновными в разбое. В ноябре 2017 года они напали на своего знакомого и отобрали у него 77 тысяч рублей, которые он накопил для приобретения автомобиля.



По данным следствия, на улице он встретил знакомого молодого человека и его приятеля, которые предложили ему употребить спиртные напитки. После распития алкоголя ранее судимые мужчины избили несостоявшегося автолюбителя и вытащили у него деньги. Потерпевшему удалось сбежать и вызвать полицию. Злоумышленников задержали по горячим следам. По данному факту было возбуждено уголовное дело.



По решению суда одному из подсудимых назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, его подельнику — 4 года 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях строгого режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области