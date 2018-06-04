В Екатеринбурге, практически на пороге больницы, умерла вышедшая с процедур женщина

13:32 | 6.06.2018

Беспрецедентный случай произошёл в Екатеринбурге: буквально в сотне метров от приёмного отделения горбольницы № 23 умерла пациентка, вышедшая с процедур.



5 июня около 22:30 у входа на территорию Центральной городской клинической больницы № 23 прохожие обнаружили лежащую на земле женщину. Она была в сознании, общалась с пришедшими к ней на помощь горожанами, которые и вызвали скорую помощь. Однако к моменту приезда скорой женщина скончалась. Врач скорой осмотрел женщину, после чего скорая уехала.



В настоящее время прокуратура Орджоникидзевского района города Екатеринбурга проводит проверку данных о ненадлежащем оказании медицинской помощи жительнице города. Как пояснила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области, у ведомства появилась информация о том, что медики скорой помощи оставили нуждающуюся в срочной помощи женщину на улице, где она и скончалась.



На сегодняшний день сотрудники надзорного ведомства выяснили, что женщина 5 июня посещала больницу № 23 для проведения медицинских процедур в связи с прохождением длительного лечения от онкологического заболевания. После проведённых процедур пациентка покинула лечебное учреждение, перешла дорогу и ждала такси, именно в этот момент ей стало плохо.



В пресс-службе надзорного ведомства пояснили также, что приехавшие на место медики констатировали смерть женщины, но забирать тело с места трагедии не имели права до приезда полиции.



В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе была ли женщине оказана надлежащая медицинская помощь в лечебном учреждении.



Следственными органами СКР по Свердловской области также организована доследственная проверка по факту смерти женщины.



Фото: wikimapia.org