Синоптики вновь сообщают о приближающейся к Екатеринбургу непогоде

12:27 | 6.06.2018

Свердловские синоптики выпустили очередное предупреждение о приближающейся к региону и к Екатеринбургу в том числе, непогоде.



Сегодня в регионе ожидаются сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, дожди и возможен крупный град.



«6 июня на территории Пермского края и Свердловской области местами ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду и более, крупный град, ливневые дожди», — говорится в предупреждении.



В свою очередь, специалисты МЧС призывают свердловчан быть осторожными и просят выполнять рекомендации по безопасности.



• Ограничьте без особой необходимости пребывание на улице. Помните, что защититься от града и штормового ветра можно в надежных укрытиях – дом, квартира, навес, автомобиль.



• Рекомендуется позаботиться о домашних животных и птицах, необходимо увести их с улицы и укрыть их в специальных помещениях.



• Не размещайте автотранспорт вблизи деревьев, рекламных конструкций, по возможности разместите его в гараже или на крытой парковке.



• Позаботьтесь и о собственной безопасности, держитесь сами подальше от деревьев, рекламных конструкций и остановочных комплексов. Шквалистым ветром они могут быть повреждены и способны нанести травмы людям.



• Отдых на природе в период непогоды лучше всего отложить. Следует помнить, что несчастный случай всегда легче предупредить. Будьте осторожны и цените своё здоровье!



Если потребуется помощь или вы стали очевидцами происшествия просим оперативно сообщать о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону – «101».



Информация: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: rossoshru.ru