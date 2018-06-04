Екатеринбург зачистили более чем от тысячи рекламных конструкций перед ЧМ-2018

11:50 | 6.06.2018

В канун проведения игр чемпионата мира по футболу Екатеринбург зачистили более чем от тысячи рекламных конструкций.



Как сообщила пресс-служба Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО), всего город лишился более чем 1,2 тыс. рекламных конструкций, из которых 561 — афишный стенд, 187 — щиты, 80 — скамейки с рекламой и 29 — суперсайты.



Сейчас сотрудники министерства бдительно следят за тем, чтобы на месте демонтированных конструкций не появились новые. На большинстве оставшихся в центре города рекламных носителях будет размещена реклама ЧМ-2018.



Фото: krasnoturinsk.info