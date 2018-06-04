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11:36 | 6.06.2018

Запрет на ремонт дорог и зданий введён в Екатеринбурге на период прохождения ЧМ-2018

Запрет на асфальтирование дорог и проведение каких-либо масштабных ремонтных работ в центре Екатеринбурга введён из-за ЧМ.

«В соответствии с поручением заместителя председателя правительства России Виталия Мутко в период проведения чемпионата мира по футболу с 1 июня по 15 июля введен запрет на ремонтно-дорожные и общестроительные работы в местах протокольных и туристических маршрутов», — сказал помощник вице-мэра Екатеринбурга Евгения Архипова Василий Амбалов.

Проводить ремонтно-строительные работы, как зданий, так и дорожного полотна улиц, можно будет только после окончания ЧМ-2018 либо в отдаленных от центра районах города.

Работы по уже начатому ремонту зданий в центре мэрия обещает закончить к началу мундиаля.

Напомним, что в Екатеринбурге пройдут четыре матча ЧМ-2018. Так, 15 июня сыграют Египет с Уругваем, 21 июня сразятся команды Франции и Перу, 24 июня состоится поединок между сборными Японии и Сенегала и 27 июня пройдёт матч между командами Мексики и Швеции.

Фото: pravdaurfo.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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