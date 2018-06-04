В Екатеринбурге полицейского осудили за взятку от мигранта

10:21 | 6.06.2018

В Екатеринбурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего инспектора отделения по исполнению административного законодательства отдела полиции № 11 городского УМВД лейтенанта Ильи Кунникова. Он признан виновным в мелком взяточничестве.



Установлено, что Кунников в вечернее время 18 ноября 2017 года получил от гражданина Таджикистана 5 тысяч рублей за несоставление в отношении последнего протокола за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ. Кунников был задержан с поличным в служебном автомобиле непосредственно после получения взятки оперативниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Свердловской области.



В ходе судебного разбирательства подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии не признал, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Согласно решению суда, Илье Кунникову назначено наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства, а также запрета на право занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, на срок 1 год. Приговор в законную силу не вступил.