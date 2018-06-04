Свердловские компании переходят на закрытое соединение

09:35 | 6.06.2018

К началу лета челябинские и свердловские компании, а также госструктуры усилили информационную безопасность. Именно в этих регионах связисты зафиксировали двукратный рост запросов на организацию виртуальных частных сетей (VPN) в сравнении с прошлым годом. Каждое второе подключение к приватной передаче данных телеком-инженеры провели для компаний Свердловской области.



По данным исследователей РОМИР, в общероссийских масштабах уже каждая третья компания настроила защищенную корпоративную сеть передачи данных – VPN. На Урале, по аналитике «МегаФона», госведомства, банки, телеком-компании, коммунальные предприятия и организации энергетической отрасли вкладывают наибольший объем инвестиций в создание безопасной сети для передачи конфиденциальных данных между подразделениями компании.



Порядка 70% клиентов уральского корпоративного рынка и госсегмента подключают услугу VPN «МегаФона», чтобы объединить в единую защищённую корпоративную сеть региональные офисы компании, территориально удалённые друг от друга.



«Защита информационных ресурсов – вопрос первостепенной важности и в сфере госуправления, и среди участников бизнеса. Для этого доступ к конфиденциальным сведениям о клиентах или коммерческие тайны организации надежно защищают. Все данные, передаваемые по VPN-каналам, зашифрованы. Наши клиенты также активно используют частную защищенную сеть как дополнительную защиту от хакерских атак и промышленного шпионажа», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.



VPN работает «поверх» публичных соединений, скрывая содержимое отправленной информации. Благодаря такому подключению, сотрудники получают безопасный доступ к ресурсам, электронным базам данных, не опасаясь утечки информации.