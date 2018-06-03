На двух участках в Екатеринбурге отменены результаты праймериз

22:42 | 5.06.2018

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В Свердловской области отменены результаты праймериз «Единой России» на двух участках в Екатеринбурге – там были зафиксированы попытки подкупа избирателей. Речь идет об участках 7 в Кировской территориальной группе и участке 15 в Орджоникидзевской территориальной группе.



Как заявил председатель регионального оргкомитета по проведению праймериз Виктор Шептий, в день проведения предварительного голосования было получено более 100 жалоб, и еще 20 жалоб после дня голосования.



Известно, что среди претензий были жалобы на подкуп избирателей в Верх-Исетском районе, подвоз избирателей в Орджоникидзевском районе, незаконная агитация в Ленинском районе и вынос бюллетеней в Железнодорожном районе.

