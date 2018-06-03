На время проведения ЧМ-2018 в Екатеринбурге отменят несколько остановок общественного транспорта

20:04 | 5.06.2018

Во время проведения ЧМ-2018 в Екатеринбурге отменят 13 остановок общественного транспорта. По информации екатеринбургского сайта ЧМ-2018, ограничения будут вводиться 15, 21, 24 и 27 июня с 10:00 утра.



Временно не будут работать такие остановки, как «Площадь Коммунаров», «ТЦ "Алатырь"» (улица Малышева), «Центральный стадион» (в оба направления), «Мельникова», «Институт связи» (в оба направления по улицам Крауля и Репина), «Гурзуфская» (на улице Посадской), «Репина» (на улице Посадской), «Токарей». Также в дни матча будут закрыты две трамвайные остановки: «Уралкабель» и «Красноуральская».



Также направление движения изменят два трамвая (№ 2 и 18), девятнадцать автобусов (№ 2, 21, 24, 25, 27, 28, 48, 61, 64, 04, 011, 012, 014, 016, 019, 043, 045, 052 и 070) и два троллейбуса (№ 3 и 7).



Фото: tyt.by