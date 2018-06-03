Новости дня
20:04 | 5.06.2018
На время проведения ЧМ-2018 в Екатеринбурге отменят несколько остановок общественного транспорта
Временно не будут работать такие остановки, как «Площадь Коммунаров», «ТЦ "Алатырь"» (улица Малышева), «Центральный стадион» (в оба направления), «Мельникова», «Институт связи» (в оба направления по улицам Крауля и Репина), «Гурзуфская» (на улице Посадской), «Репина» (на улице Посадской), «Токарей». Также в дни матча будут закрыты две трамвайные остановки: «Уралкабель» и «Красноуральская».
Также направление движения изменят два трамвая (№ 2 и 18), девятнадцать автобусов (№ 2, 21, 24, 25, 27, 28, 48, 61, 64, 04, 011, 012, 014, 016, 019, 043, 045, 052 и 070) и два троллейбуса (№ 3 и 7).
Фото: tyt.by
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
22:42 | 5.06.2018
На двух участках в Екатеринбурге отменены результаты праймериз
20:04 | 5.06.2018
На время проведения ЧМ-2018 в Екатеринбурге отменят несколько остановок общественного транспорта
19:53 | 5.06.2018
В Екатеринбурге на Вознесенской горке планируется реализовать несколько проектов
18:13 | 5.06.2018
В Пермь приедет чемпион NBA Тимофей Мозгов
17:45 | 5.06.2018
10 июня Екатеринбург отпразднует Сабантуй
17:43 | 5.06.2018
Пермский край представил свои разработки в сфере «умного города» и «интернета вещей» в Ганновере
17:39 | 5.06.2018
В Екатеринбурге при попытке остановить нарушителя разбился инспектор мотовзвода ГИБДД
17:36 | 5.06.2018
В честь 300-летия российской полиции состоялось торжественное построение личного состава прикамской полиции
17:24 | 5.06.2018
На Среднем Урале ожидается шквалистый ветер, дожди и град
17:24 | 5.06.2018
Энергетики «Т Плюс» в Перми напомнили детям о соблюдении осторожности вблизи теплосетевых объектов
17:16 | 5.06.2018
VIII Шадринский инвестиционный форум «Малые города России — 2018» будет посвящен городской среде
17:12 | 5.06.2018
Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов России
17:05 | 5.06.2018
Полиция Верхней Пышмы просит помощи в розыске человека
16:19 | 5.06.2018
Куйвашев и Козицын открыли новый цех «Уралэлектромеди»
16:00 | 5.06.2018
Более трех тысяч жителей края посетили фестиваль «Прикамские вечера»
15:55 | 5.06.2018
Прокуратура Кургана оспаривает в суде законность разрешения на реконструкцию ТРЦ «ГиперСити»
15:45 | 5.06.2018
Госдолг Свердловской области снизился на 25,3 млрд рублей
15:28 | 5.06.2018
Мальчик, который упал в выгребную яму в Пышме, получит компенсацию морального вреда
15:13 | 5.06.2018
Гендиректора ООО «Хлеб Зауралья» уличили в налоговом преступлении
14:58 | 5.06.2018
Из свердловского бюджета на строительство «Эрмитажа-Урал» готовы выделить 170 млн рублей
14:30 | 5.06.2018
ЗакСО отменило прямые выборы главы Нижнего Тагила
14:21 | 5.06.2018
В Перми возобновлены ремонтные работы на Коммунальном мосту
13:52 | 5.06.2018
В Кургане подрядчик начал подготовку к строительству участка улицы Бурова-Петрова в районе «Каравая»
13:49 | 5.06.2018
В Челябинске выявили восемь заводов-загрязнителей
13:47 | 5.06.2018
Пострадавшие в ДТП на Сибирском тракте получат компенсации
13:30 | 5.06.2018
В Верхней Пышме оштрафовано предприятие, где кондитерами незаконно работали мигранты
13:16 | 5.06.2018
В Прикамье ребенка изъяли у матери и отдали отцу
13:15 | 5.06.2018
Ледовую арену в центре Екатеринбурга начнут строить уже в 2018 году
12:45 | 5.06.2018
В Ганновере почтили память павших советских военнопленных
12:22 | 5.06.2018
Евгений Куйвашев представил отчет о работе правительства за 2017 год
12:18 | 5.06.2018
В Зауралье жадный вор вернулся на место преступления за тем, что не успел унести, и попался полицейским
11:44 | 5.06.2018
Екатеринбургская дума утвердила порядок отбора кандидатов на должность главы города
11:35 | 5.06.2018
Мэрия Кургана: отмечен рост доходов бюджета города и сокращение дебиторской задолженности
11:00 | 5.06.2018
Дума Екатеринбурга приняла отставку Ильи Лобова
10:44 | 5.06.2018
В Екатеринбурге задержана пара, промышлявшая сбытом наркотиков
10:08 | 5.06.2018
В Североуральске из пожара спасли двух человек
09:54 | 5.06.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 июня 2018 года
09:36 | 5.06.2018
Вчера в доме на Уралмаше загорелся лифт