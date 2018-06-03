В Екатеринбурге на Вознесенской горке планируется реализовать несколько проектов

Там в советское время и был фонтан: мальчик держал рыбу из рта которой била вверх вода, а по кругу сидели лягушки, из втов которых тоже били струи воды.

Но его убрали в конце 80-х-начале 90-х из-за того, что "гады оскорбляли чувства верующих".

Вот этот бы фонтан вернуть...