10 июня Екатеринбург отпразднует Сабантуй

17:45 | 5.06.2018

66.su

В ближайшее воскресенье, 10 июня, в парке культуры и отдыха имени Маяковского состоится праздник татарской и башкирской культуры Сабантуй.



Мероприятия начнутся в 11:00. В частности, запланировано красочное шествие в костюмах, состязания по национальной борьбе, индейскому боксу и другим видам спорта, концертная программа.



Также в парке будут организованы подворья, где можно познакомиться с национальной культурой и кухней.



Напомним, что самый масштабный в регионе Сабантуй пройдет 30 июня на территории Сысертского городского округа.