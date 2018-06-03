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17:45 | 5.06.2018

66.su

10 июня Екатеринбург отпразднует Сабантуй

В ближайшее воскресенье, 10 июня, в парке культуры и отдыха имени Маяковского состоится праздник татарской и башкирской культуры Сабантуй.

Мероприятия начнутся в 11:00. В частности, запланировано красочное шествие в костюмах, состязания по национальной борьбе, индейскому боксу и другим видам спорта, концертная программа.

Также в парке будут организованы подворья, где можно познакомиться с национальной культурой и кухней.

Напомним, что самый масштабный в регионе Сабантуй пройдет 30 июня на территории Сысертского городского округа.

© «Вечерние Ведомости»

 


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