Мальчик, который упал в выгребную яму в Пышме, получит компенсацию морального вреда

15:28 | 5.06.2018

Пышминский «Водоканалсервис» выплатит компенсацию морального вреда мальчику, который в июле прошлого года упал в выгребную яму. Ребенок не получил серьезных физических травм, но стал бояться темноты и плохо спать, появились проблемы с речью.



Установлено, что яма была плохо прикрыта. Камышловский районный суд взыскал с предприятия 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, но ответчик обжаловал это решение. В итоге Свердловский областной суд оставил решение Камышловского суда без изменений.



