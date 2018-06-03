ЗакСО отменило прямые выборы главы Нижнего Тагила

14:30 | 5.06.2018

Сегодня, 5 июня, депутаты Законодательного собрания Свердловской области в первом чтении приняли законопроект об отмене прямых выборов главы Нижнего Тагила. Решение принято 38 голосами. Пять депутатов высказались против.



Напомним, что законопроект внес губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Согласно документу, мэра Нижнего Тагила, как и главу Екатеринбурга, будут выбирать по результатам конкурса.



По словам председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению ЗакСО Михаила Ершова, конкурсная система избрания глав городов – это общепринятая практика, действующая в 86% муниципальных образований Российской Федерации.



- Эта система работает не первый год, она себя зарекомендовала как эффективная, потому что действительно приходят самые потенциально сильные специалисты, имеющие уже опыт управленческой деятельности, в муниципалитете или на производстве. И еще один момент: выборы не уходят, выборы остаются. Ранее избирался представительный орган, то есть ранее выбранные депутаты, они будут выбирать мэра из кандидатов, предложенных комиссией, – отметил Ершов.



Ранее, 28 мая, президент России Владимир Путин назначил главу администрации Нижнего Тагила Сергея Носова врио губернатора Магаданской области. До назначения нового мэра обязанности главы Нижнего Тагила перешли к заместителю Носова Владиславу Пинаеву.