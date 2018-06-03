Новости дня
14:06 | 5.06.2018
thepropertycrew.co.uk
В Ростехнадзоре опровергли информацию об отключении газа в Екатеринбурге из-за ЧМ
«Какие-либо письма или предписания о необходимости приостановления деятельности, связанной с эксплуатацией опасных производственных объектов, Уральским управлением Ростехнадзора в адрес организаций, эксплуатирующих жилые дома ЖК «Западный» на ул. Очеретина в г. Екатеринбурге, не направлялись», — говорится в сообщении.
О том, что подачу газа отключат на месяц — с 15 июня по 15 июля, — жильцы узнали из объявлений, размещенных на подъездах. В них говорилось, что причиной отключения поставки газа в жилые дома являются меры безопасности при проведении чемпионата мира по футболу.
«Представители управляющей компании ЖК «Западный» неверно трактуют постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2017 года № 689. Данный нормативный правовой акт не предусматривает какие-либо отключения объектов жилого фонда от сети газопотребления в период проведения чемпионата мира по футболу — 2018. За разъяснениями о применении требований вышеуказанного постановления Правительства РФ организации, эксплуатирующие жилые дома ЖК «Западный», в адрес Уральского управления Ростехнадзора не обращались», — рассказали в пресс-службе Уральского управления Ростехнадзора.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:13 | 5.06.2018
Гендиректора ООО «Хлеб Зауралья» уличили в налоговом преступлении
14:58 | 5.06.2018
Из свердловского бюджета на строительство «Эрмитажа-Урал» готовы выделить 170 млн рублей
14:30 | 5.06.2018
ЗакСО отменило прямые выборы главы Нижнего Тагила
14:21 | 5.06.2018
В Перми возобновлены ремонтные работы на Коммунальном мосту
13:52 | 5.06.2018
В Кургане подрядчик начал подготовку к строительству участка улицы Бурова-Петрова в районе «Каравая»
13:49 | 5.06.2018
В Челябинске выявили восемь заводов-загрязнителей
13:47 | 5.06.2018
Пострадавшие в ДТП на Сибирском тракте получат компенсации
13:30 | 5.06.2018
В Верхней Пышме оштрафовано предприятие, где кондитерами незаконно работали мигранты
13:16 | 5.06.2018
В Прикамье ребенка изъяли у матери и отдали отцу
13:15 | 5.06.2018
Ледовую арену в центре Екатеринбурга начнут строить уже в 2018 году
12:45 | 5.06.2018
В Ганновере почтили память павших советских военнопленных
12:22 | 5.06.2018
Евгений Куйвашев представил отчет о работе правительства за 2017 год
12:18 | 5.06.2018
В Зауралье жадный вор вернулся на место преступления за тем, что не успел унести, и попался полицейским
11:44 | 5.06.2018
Екатеринбургская дума утвердила порядок отбора кандидатов на должность главы города
11:35 | 5.06.2018
Мэрия Кургана: отмечен рост доходов бюджета города и сокращение дебиторской задолженности
11:00 | 5.06.2018
Дума Екатеринбурга приняла отставку Ильи Лобова
10:44 | 5.06.2018
В Екатеринбурге задержана пара, промышлявшая сбытом наркотиков
10:08 | 5.06.2018
В Североуральске из пожара спасли двух человек
09:54 | 5.06.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 июня 2018 года
09:36 | 5.06.2018
Вчера в доме на Уралмаше загорелся лифт
22:40 | 4.06.2018
По улицам Екатеринбурга начал курсировать «футбольный» трамвай
21:48 | 4.06.2018
В Екатеринбурге на время ЧМ-2018 сотни людей останутся без газа
21:11 | 4.06.2018
В Екатеринбурге партия «Яблоко» организует дебаты за место в гордуме
19:45 | 4.06.2018
В Екатеринбурге улицу Амундсена закроют на 10 дней
18:18 | 4.06.2018
Специалистами «Выездной поликлиники» в Усолье проведено 170 приемов
18:11 | 4.06.2018
Авторами арт-объектов на набережной Камы станут пермские школьники
17:43 | 4.06.2018
В ДТП на Сибирском тракте пострадали 24 человека
17:28 | 4.06.2018
В Прикамье вновь объявлено штормовое предупреждение
17:11 | 4.06.2018
Экс-директор уралмашевской УК попал на скамью подсудимых. Ему грозит до 10 лет лишения свободы
17:09 | 4.06.2018
В Прикамье опечатано заведение общепита
17:03 | 4.06.2018
Администрация Екатеринбурга отдала РПЦ четыре здания
16:50 | 4.06.2018
Полиция Зауралья завершила расследование дела о растрате 37 миллионов рублей дорожного управления
16:42 | 4.06.2018
Сельские жители недовольны действиями «Рависа»
16:39 | 4.06.2018
Прокуратура через суд обязала администрацию Михайловска заменить аварийный участок трубопровода