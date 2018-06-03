В Ростехнадзоре опровергли информацию об отключении газа в Екатеринбурге из-за ЧМ

14:06 | 5.06.2018

thepropertycrew.co.uk

В Ростехнадзоре опровергли информацию об отключении от газа 12 многоквартирных домов ЖК «Западный» в Екатеринбурге.



«Какие-либо письма или предписания о необходимости приостановления деятельности, связанной с эксплуатацией опасных производственных объектов, Уральским управлением Ростехнадзора в адрес организаций, эксплуатирующих жилые дома ЖК «Западный» на ул. Очеретина в г. Екатеринбурге, не направлялись», — говорится в сообщении.



О том, что подачу газа отключат на месяц — с 15 июня по 15 июля, — жильцы узнали из объявлений, размещенных на подъездах. В них говорилось, что причиной отключения поставки газа в жилые дома являются меры безопасности при проведении чемпионата мира по футболу.



«Представители управляющей компании ЖК «Западный» неверно трактуют постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2017 года № 689. Данный нормативный правовой акт не предусматривает какие-либо отключения объектов жилого фонда от сети газопотребления в период проведения чемпионата мира по футболу — 2018. За разъяснениями о применении требований вышеуказанного постановления Правительства РФ организации, эксплуатирующие жилые дома ЖК «Западный», в адрес Уральского управления Ростехнадзора не обращались», — рассказали в пресс-службе Уральского управления Ростехнадзора.