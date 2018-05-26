Скандал с праймериз «Единой России» в Екатеринбурге продолжает набирать обороты, антитунгусовская коалиция отправила делегацию в Москву

Сегодня участники праймериз по определению кандидатов в депутаты на выборах в городскую думу Екатеринбурга везут письмо и 6 тысяч подписей свердловчан в президиум партии «Единая Россия» и администрацию президента.Делегация зарегистрированных участников праймериз по определению кандидатов в депутаты гордумы Екатеринбурга находится сейчас в Москве. Они намерены передать в администрацию президента и в президиум партии «Единая Россия» более 6 тысяч подписей жителей Екатеринбурга, несогласных с тем, как организован отбор кандидатов в депутаты городской думы Екатеринбурга от партии «Единая Россия» и с организацией праймериз в целом. Тысячи жителей города и сторонники партии поддержали открытое письмо с требованием сделать процедуру партийных праймериз открытой и прозрачной, исправить зафиксированные нарушения, допущенные руководством регионального отделения партии при организации праймериз.В состав делегации вошли 14 человек — это участники праймериз, руководители партии из Екатеринбурга. Возглавляет уральскую делегацию Анатолий Шарапов, действующий депутат городской думы.«После комиссии ЦИК, которая работала в Екатеринбурге, ситуация с проведением праймериз только ухудшилась. Давление на кандидатов, которые не входят в «список Тунгусова», усилилось, административные барьеры стали настолько откровенными, что нами было принято решение еще раз обратиться к руководству партии — обратить особое внимание на Екатеринбург и обеспечить честные и непредвзятые праймериз», — прокомментировал ситуацию сам Анатолий Шарапов.Напомним, ранее участники екатеринбургских праймериз «Единой России» обвинили оргкомитет в нарушении регламента и передали своим оппонентам и руководству регионального отделения партии открытое письмо. Тогда авторы письма во главе с депутатом гордумы Анатолием Шараповым у здания исполкома партии на улице Розы Люксембург вручили свое обращение председателю оргкомитета праймериз Виктору Шептию. Дополнением к обращению Шептий получил подписанные рядовыми членами партии и её сторонниками листы, несогласных с руководством регионального отделения тогда набралось около 500 человек, сейчас цифра перевалила за 6 тысяч.